WhatsApp: il nuovo aggiornamento e tutte le novità in arrivo

WhatsApp continua a migliorarsi per far sì che la concorrenza non abbia scampo. Questa, rappresentata soprattutto da Telegram, continua a crescere a dismisura ma senza infrangere i limiti che il colosso colorato di verde impone con la sua forza.

Non esistono infatti situazioni che possano portare le persone ad abbandonare definitivamente WhatsApp, che grazie ai nuovi update diventa sempre più performante. Soprattutto nell’ultimo periodo gli utenti hanno atteso nuovi aggiornamenti, i quali andassero a perfezionare anche il livello di privacy. Tutto ciò è accaduto e per ora sono tutti contenti ma ancora una volta in attesa di grand novità. A quanto pare le indiscrezioni parlerebbero di qualcosa in arrivo entro la prossima settimana.

WhatsApp: arriva un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti che porterà una vecchia funzione

Qualche tempo fa WhatsApp ha introdotto la nuova funzione Stanza che permette di effettuare videochiamate fino a 50 utenti in contemporanea, eliminando l’icona della fotocamera. Con la nuova versione beta però questa torna disponibile per tutti gli utenti, o meglio per quelli Android almeno per il momento.

La scorciatoia fotocamera, come è ben noto, permette di scattare in maniera fulminea una foto per inviarla ad un destinatario. In molti infatti hanno protestato dopo la sparizione di questa shortcut, la quale per alcuni risultava di “vitale importanza”. Ovviamente, come accade per ogni aggiornamento, bisognerò attendere la fase finale di sviluppo per l’effettivo rollout. Magari WhatsApp sta preparando ancora qualche altra cosa da mostrare al pubblico con più calma. Nel frattempo non vi resta altro che attendere.