Vodafone sta ottenendo ampio successo dalle sue promozioni pensate a tutti gli abbonati che hanno già attivato una scheda SIM. Il gestore, come ci ha abituato anche nel recente passato, cerca di offrire iniziative extra specie a quegli utenti che necessitano di soglie aggiuntive per la navigazione internet.

Tra le migliori iniziative del momento è possibile segnalare la promozione Giga Speed Plus 50. La promozione è disponibile in vita del tutto esclusiva per una serie di clienti selezionati direttamente da Vodafone.

Vodafone, la promozione che consente di aggiungere 50 Giga internet

Il costo di Giga Speed Plus 50 si attesta sui 11,99 euro. A questo prezzo ricorrente gli utenti potranno attivare una seconda scheda SIM su cui saranno disponibili di default 50 Giga per la connessione di rete. Con questi 50 Giga gli abbonati potranno navigare in rete su smartphone, tablet o altri dispositivi.

La promozione di Vodafone consente di navigare indipendentemente con smartphone, tablet o pc. I clienti, infatti, in associazione alla nuova SIM avranno anche l’opportunità di acquistare un modem WiFi portatile al costo aggiuntivo di 1 euro. Con il modem WiFi si potranno connettere in contemporanea ben 10 dispositivi.

La Giga Speed Plus 50 di Vodafone è solo una delle iniziative che Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti fedeli. La tariffa è infatti disponibile anche in un secondo formato. Gli abbonati infatti hanno anche l’opportunità di attivare la cosiddetta Giga Speed Plus 100. Al posto di 50 Giga, gli abbonati possono ricevere 100 Giga per la navigazione internet. Il costo in questa circostanza si erge a 19,99 euro con le medesime condizioni della prima offerta.