La nota azienda di gioielli, orologi e accessori MAM ha da poco annunciato la disponibilità anche nel nostro paese di MAM BTTF 090, ovvero l’orologio ispirato alla famosa trilogia di film di Ritorno al futuro. Questo dispositivo è stato realizzato dall’azienda in collaborazione con la Universal Studio e prende spunto per il suo design dalla famosa auto usata per viaggiare nel tempo, cioè la DeLorean.

Disponibile anche in Italia l’orologio ispirato alla trilogia di Ritorno al futuro

Sbarca ufficialmente anche sul mercato italiano il primo orologio interamente ispirato alla famosa trilogia di film Ritorno al futuro. Come già accennato, questo device è stato realizzato dall’azienda MAM e il suo design è ispirato molto alla famosa auto utilizzata dal protagonista del film per effettuare i suoi viaggi nel tempo.

L’orologio è infatti realizzato interamente in acciaio inossidabile e questo particolare è proprio un richiamo alla DeLorean del film. Sono poi disponibili altre due versioni, ovvero la BTTF 091 e la BTTF 092. Queste ultime sono realizzate con dei cinturini in pelle di colore blu e rosso. Anche questi colori sono dei particolari che richiamano il famoso film e, in particolare, richiamo l’abbigliamento del protagonista Marty durante il primo film della trilogia. Riguardo alle specifiche più tecniche, le dimensioni sono pari a 42×32 mm, il peso è di 115 grammi ed è presente la resistenza all’acqua fino a 3 ATM.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo orologio ispirato ai famosi film di viaggi nel tempo è già disponibile all’acquisto in Italia direttamente sul sito dell’azienda. I prezzi sono pari a 149€ per la versione con acciaio inossidabile e 139€ per la versione con i cinturini in pelle.