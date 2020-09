Secondo le ultime indiscrezioni, Sony aprirà i preordini per PlayStation 5 il 9 settembre. Non possiamo ancora confermare o negare questi dati, ma oggi Sony ha lanciato un sito web in cui è possibile, in un certo senso, preordinare la nuova console.

Infatti, non è possibile effettuare un preordine, ma c’è la possibilità di lasciare i propri dati per partecipare a una sorta di lotteria. Il fatto è che, come avverte Sony, ci sarà un numero limitato di console PS5 disponibili per il preordine. Quindi, la società inviterà alcuni dei suoi utenti esistenti a essere tra i primi a preordinare la nuova console. Per candidarti devi avere un account PlayStation Network.

PlayStation 5: Sony invita i preordini per alcuni utenti

Sony afferma anche che i preordini vengono accettati in base all’ordine di arrivo, quindi coloro che desiderano ottenere la console prima di tutti gli altri dovrebbero completare l’ordine. La brutta notizia è che, finora, il sito web è solo per i residenti negli Stati Uniti. È probabile che siti simili appariranno in altri paesi in futuro.

La console di gioco di quinta generazione di Sony, PlayStation 5, sarà ufficialmente disponibile questo autunno. Il dispositivo avrà due versioni : ci sarà un modello con un’unità ottica incorporata, in grado di leggere i dischi dei giochi come la PS4, ed un altro senza unità ottica con supporto per i giochi digitali. I due modelli hanno la stessa configurazione. Entrambi sono dotati di una CPU con architettura Zen2 e GPU con microarchitettura RDNA 2.

È stato riferito che PS5 dovrebbe essere rilasciato durante le festività natalizie alla fine di quest’anno e il prezzo è sconosciuto.