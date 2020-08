In arrivo nei prossimi giorni una nuova promozione della compagnia TIM. l’offerta, per la rete mobile, è Supergiga 100; la promozione per la connessione internet che dovrebbe comprende, come suggerisce il nome stesso, 100 Giga di traffico dati al mese per la navigazione internet mobile.

L’offerta dovrebbe comprendere inoltre anche la possibilità di navigare in modo totalmente gratuito nelle App dedicate alla teledidattica; la promozione TIM comprende la navigazione in 4G ad una velocità di download fino a 150 Mbps e fino a 75 Mbps in upload. L’offerta è disponibile per tutti i paese dell’Unione Europea in roaming, per un massimo di 10 GB al mese. Anche le App di e-learnig avranno a disposizione 5 GB di traffico dedicato. La promozione permette inoltre di accedere ad un bonus di 50 euro rispetto al catalogo sull’acquisto dei modem TIM.

TIM: la promozione Young Student Edition

Arriva anche un’altra novità in casa TIM, la promozione Young Student Edition cambia prezzo. L’offerta era stata caricata nei giorni scorsi con il prezzo errato di 11,99 euro al mese; in realtà la promozione ha un costo di soli 9,99 euro mensili.

L’offerta dedicata a tutti i clienti Under 25 offre in un unico pacchetto minuti illimitati per le chiamate, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, e 40 Giga di traffico dati. Per quanto riguarda il pacchetto dati però, in caso di utilizzo di un metodo di pagamento diverso da quello dell’addebito su conto corrente, verrà ridotto a soli 20 Giga al mese. La promozione Young Student Edition garantisce una velocità di download fino a 700 Mbps.