L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente presentato, sul proprio sito ufficiale, una nuova offerta davvero piena di contenuti da proporre agli utenti.

Negli ultimi anni questa azienda ha rivisto completamente i suoi piani, riuscendo piano piano a tirare fuori una strategia rivelatasi vincente. Questa strategia l’ha infatti collocata tra le prime aziende nel settore. Scopriamo l’offerta nei dettagli.

CoopVoce propone un’offerta con minuti illimitati e 50 GB

L’offerta si chiama ChiamaTutti Top 50 e, come avrete potuto intuire, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 10 euro al mese. La promozione è disponibile anche per gli utenti che già possiedono un’offerta dell’operatore.

Per i nuovi clienti, è previsto il costo della SIM di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, ma l’offerta sarà disponibile come detto anche per i già clienti, che dovranno però sostenere un costo di attivazione di 9 euro da sommare al costo anticipato del primo mese. In caso di extrasoglia del traffico dati incluso nell’offerta, questo verrà inibito senza alcun costo. In caso di superamento degli SMS inclusi, invece, si applicheranno le condizioni del piano tariffario a consumo, Superfacile.

Quest’ultimo prevede chiamate a 12 centesimi di euro al minuto e SMS a 12 centesimi ciascuno. La tariffazione per le chiamate è a scatti di 30 secondi pari a 6 centesimi e lo scatto alla risposta è di 12 centesimo. In alternativa, il cliente può anche passare al piano Veloce Coop con chiamate a 17 centesimi al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione a consumo effettivo. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.