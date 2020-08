Il prossimo 15 settembre, Lenovo aprirà a Milano lo Spazio Lenovo, luogo in cui chiunque potrà informarsi sulle nuove tendenze in ambito tecnologico, scambiare idee, partecipare ad eventi e conferenze e persino apprendere dalla piattaforma di formazione messa a disposizione del pubblico.

Quello che verrà aperto in Corso Matteotti di Milano sarà il primo concept store di Lenovo in Europa, e l’azienda ha voluto anticipare la grande apertura con una campagna out-of-home che ha dato alla città di Milano un nuovo look. L’obiettivo di questa campagna è quello di creare consapevolezza in vista dell’evento di apertura di Spazio Lenovo, che già a partire dal primo giorno successivo all’inaugurazione sarà sede di numerose attività aperte al pubblico.

Lenovo: preparativi in corso per l’apertura di Spazio Lenovo a Milano

Da oggi e per tutto il mese di settembre l’area attorno a Spazio Lenovo, tra cui Piazza Cordusio, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Babila e Corso Venezia verranno allestite con maxi affissioni. La campagna proseguirà poi nei tre mesi successivi nel corso dei quali saranno presidiati altri settantuno siti della città di Milano ed è prevista la copertura tanto sui mezzi pubblici quanto agli ingressi delle principali stazioni della metropolitana. Saranno esposti totem free-standing, un maxiled in Corso Venezia ed un led cube in Piazza Meda.

“Con questa campagna out-of-home ci presentiamo al pubblico di consumatori più consapevoli e sofisticati che mai con la nostra visione di come le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning. La nostra campagna mira a destare curiosità dei milanesi andandoli a incontrare nei luoghi della loro quotidianità, dello svago e dello shopping per invitarli a venirci a trovare per vivere un’esperienza davvero originale”. – Natasha Perfetti, Country Marketing Manager di Lenovo per l’Italia.