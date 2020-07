OPPO ha presentato il suo orologio intelligente nel mese di marzo. OPPO Watch ricorda, per il suo aspetto, l’orologio di casa Apple. Il suo form factor è infatti molto simile, se non fosse per la mancanza della corona, qui sostituita da due tasti grazie ai quali è possibile navigare all’interno del menù.

A diversi mesi dal debutto in Cina, OPPO Watch si prepara al lancio in Europa e lo fa a partire dalla Germania, dove questo orologio intelligente è disponibile all’acquisto a partire dalla giornata di oggi. Nello specifico, per gli utenti tedeschi sarà possibile acquistare OPPO Watch su Amazon al prezzo di 249 euro. Eppure, il prodotto è apparso anche su Amazon Italia, e ciò ci lascia intuire che OPPO Watch sarà presto disponibile anche nel nostro Paese, ma al momento non si hanno ulteriori informazioni.

OPPO Watch, le caratteristiche

OPPO Watch è dotato di uno schermo AMOLED da 1,91 pollici con risoluzione 402×476 pixel ed è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2500, con 8 GB di memoria interna. Tanti i sensori a bordo e le funzionalità supportate, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dell’attività sportiva, nonché l’ECG, in grado di individuare segni di fibrillazione atriale.

OPPO Watch è poi dotato di un modulo GPS, un microfono per rispondere a chiamate telefoniche direttamente dallo smartwatch, NFC per i pagamenti contact-less, connettività Bluetooth 4.2 ed è resistente all’acqua fino a 3 ATM. A bordo di OPPO Watch troviamo WearOS, mentre la batteria garantisce fino a 40 ore di utilizzo con una sola ricarica.

Con queste caratteristiche ed un design minimal ed elegante, OPPO Watch riuscirà sicuramente a conquistare i cuori – e le tasche – di molti utenti.