A quanto pare sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di lanciare a breve un nuovo iPad Air. La notizia emerge in seguito alla pubblicazione in rete di alcune immagini che mostrano quello che dovrebbe essere il manuale ufficiale del dispositivo in questione. Il manuale ci permette di conoscere alcuni dettagli del nuovo device Apple che, in base alle informazioni emerse, sembra presentare delle caratteristiche estetiche molto simili a quelle dei modelli Pro.

Apple: assisteremo presto al lancio di un nuovo iPad Air!

Il nuovo iPad Air del colosso di Cupertino potrebbe presentare una novità decisamente interessante. Quanto emerso dal manuale pubblicato online ci permette di dedurre che tra le intenzioni di Apple vi è quella di lanciare il primo dispositivo con Touch ID situato in una parte del device del tutto differente. Apple infatti non inserirà il Face ID e sposterà il sensore di riconoscimento delle impronte digitali nel tasto solitamente utilizzato per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo.

Il design del nuovo iPad Air sembra essere molto simile a quello di iPad Pro. Non presenta particolari novità, fatta eccezione per la presenza di una porta USB-C che andrà a sostituire la lightining.

La presentazione del nuovo dispositivo Apple non è stata ancora ufficializzata quindi non abbiamo modo di conoscere la data di lancio. Si presume che il colosso abbia intenzione di procedere con la presentazione nel mese di ottobre. Ma non è da escludere la possibilità che il nuovo iPad venga lanciato insieme ai vari modelli di iPhone 12.