Gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi hanno provocato non pochi inconvenienti anche a grandi aziende come Apple. Il colosso di Cupertino, a causa dei ritardi nella produzione delle varie componenti di alcuni suoi device, è stato costretto a posticiparne la data di presentazione. In seguito alla conferma dei ritardi in questione da parte del colosso, alcune indiscrezioni avevano fatto riferimento alla possibilità che il lancio avvenisse in due step. Stando a quanto recentemente emerso è molto probabile che Apple decida di fissare più date per la presentazione dei dispositivi previsti.

Apple potrebbe ulteriormente posticipare il lancio di iPhone 12 Pro!

In base a quanto affermato dal leaker John Prosser sembra proprio che il colosso di Cupertino possa posticipare ulteriormente il lancio di iPhone 12 Pro. Il dispositivo in questione potrebbe essere l’ultimo ad essere commercializzato da Apple. Scopriamo, dunque, quali sono le date di lancio ipotizzate dal leaker.

I primi device del colosso ad arrivare dovrebbero essere Apple Watch 6 e il nuovo iPad. La presentazione dei due device potrebbe avvenire il 7 settembre tramite una conferenza registrata o, addirittura, un comunicato stampa. A seguire si presume sia prevista la presentazione di iPhone 12 e che questa possa avvenire tra il 12 e il 13 ottobre. La distribuzione dei primi dispositivi, però, dovrebbe avere inizio il 19 ottobre. Il 12 e 13 ottobre potremmo assistere anche alla presentazione di iPhone 12 Pro ma il lancio in mercato si suppone possa avvenire nel mese di novembre.

Trattandosi al momento di informazioni non ufficiali, è bene non escludere la possibilità che le seguenti date non corrispondano effettivamente a quelle fissate dal colosso.