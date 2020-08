Android: 7 app a pagamento sono gratis per oggi sullo Store di Google

Il percorso che Android a compiuto durante gli ultimi anni è stata una diretta conseguenza del lavoro portato a termine da Google. L’azienda si è mossa talmente bene da diventare la migliore sul mercato degli smartphone, visto che la maggior parte di essi monta a bordo la piattaforma mobile marchiata a fuoco dal robottino verde.

Sono tante infatti le persone che, pur essendo scettiche in passato, ad oggi hanno scelto uno smartphone Android per varie motivazioni. La prima, e forse anche la più importante, e la versatilità del sistema operativo, il quale permette di fare veramente qualsiasi cosa. La personalizzazione non è mai stata così semplice se si tiene in considerazione il fatto che qualsiasi icona o meno può essere oggetto di modifica. A fornire manforte a tutto questo ci pensa poi il Play Store, all’interno del quale sono presenti contenuti di ogni genere. Inoltre proprio oggi potete trovare in offerta alcuni titoli di solito disponibili a pagamento e che solo per questa giornata saranno gratis.

Android, solo per oggi diversi contenuti a pagamento finiscono gratis sul Play Store

Nella lista qui sotto potete trovare come ogni giorno diversi contenuti da scaricare dal Play Store di Google. Questi ovviamente saranno gratuiti anche se per un tempo limitato, per cui vi invitiamo a fare presto per non restare a mani vuote.