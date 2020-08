AMD ha rilasciato una nuovissima mappa multiplayer di Fortnite Creative Islands, AMD Battle Arena, per ‘celebrare il futuro dei giochi AMD’. Sviluppato in collaborazione con il modder MAKAMAKES di Fortnite Creative Island, AMD Battle Arena offre ai 350 milioni di giocatori di Fortnite tre diverse modalità di gioco: Boxfight, Capture the Flag e Free for All.

La prima è una battaglia di cinque round in cui i giocatori rivendicano la vittoria eliminando tutti gli altri giocatori, mentre la seconda – come suggerisce il nome – vedrà i giocatori combattere per catturare la bandiera nemica e tornare alla propria base.

Fortnite ha unito le forze con AMD per questa nuova mappa

Nella modalità Free for All, le armi si generano casualmente sulla mappa e il primo giocatore che arriva a 30 eliminazioni vince. È possibile accedere all’hub AMD Battle Arena tramite il codice ‘8651-9841-1639’, che darà accesso a ciascuna modalità con matchmaking abilitato. Le singole chiavi della mappa verranno visualizzate nell’hub per consentire ai giocatori di impostare partite private.

AMD ha anche unito le forze con Maingear per dare ai giocatori di AMD Battle Arena Fortnite la possibilità di vincere un potente PC da gioco Maingear Turbo ad alte prestazioni, alimentato da un processore AMD Ryzen 7 e una scheda grafica Radeon RX 5700 XT.

Per avere la possibilità di vincere, devi catturare ‘momenti di gioco epici’ da AMD Battle Arena e condividerli sui social media prima del 30 settembre. La notizia del tie-in di AMD Fortnite arriva mentre la società continua a conquistare i giocatori di PC di Intel, con un recente sondaggio che suggerisce che il 41% degli attuali utilizza processori AMD.