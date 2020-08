Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete in queste ultime ore, il colosso sudcoreano Samsung si appresta a portare sul mercato mobile un nuovo smartphone entry-level. Quest’ultimo andrà a sostituire l’attuale budget phone della serie Galaxy A ed arriverà in veste ufficiale con il nome di Samsung Galaxy A12.

Samsung Galaxy A12: ecco i primi rumors e leaks

Il nuovo dispositivo dell’azienda, come già accennato, arriverà presto sul mercato ed andrà a sostituire l’attuale Galaxy A11. Rispetto a quest’ultimo, in particolare, sembra che il nuovo modello potrà contare su un maggiore quantitativo di memoria interna. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il nuovo budget phone di Samsung avrà sia 32 GB sia 64 GB di storage interno. Il suo predecessore, invece, aveva soltanto 32 GB disponibili.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il prossimo Samsung Galaxy A12 dovrebbe montare sul retro una tripla fotocamera posteriore proprio come sul Galaxy A11, ma è molto probabile che ci saranno delle differenze per quanto riguarda i sensori fotografici. Il display, invece, dovrebbe essere sempre un pannello PLS TFT, ma al momento non sappiamo se anche qui ci sarà un piccolo foro laterale o se l’azienda opterà per altre soluzioni estetiche.

I rumors parlano poi della presenza di un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device e quest’ultimo potrebbe essere collocato sulla backcover oppure sul frame laterale. Staremo a vedere quali altre novità porterà il colosso sudcoreano sul nuovo Samsung Galaxy A12, come ad esempio il processore. Vi ricordiamo che sull’attuale modello è presente il SoC Exynos 7904 e una GPU Mali-F71 MP2.