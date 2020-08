Vodafone vs TIM e Iliad: arrivano le tre offerte fino a 50GB

Quando Vodafone ha preso in mano le redini del mondo della telefonia mobile, gli utenti hanno capito che di qualità ce n’era tanta. Effettivamente anche i dati portano un riscontro in merito a questo: Vodafone ha la rete 4G più estesa d’Europa e questo non può che generare più qualità rispetto alla concorrenza.

Ora però i rivali sono tanti ai quali peraltro si è aggiunto anche Iliad con le sue promo che durano per sempre allo stesso prezzo. Molti utenti Vodafone sono stati convertiti proprio a questo nuovo gestore che ormai da oltre 2 anni domina senza troppi problemi. Per questo motivo Vodafone ha preparato tre promo nuove per abbattere la concorrenza e per permettere agli ex utenti un rientro.

Vodafone prepara la sua campagna di rientro per gli ex utenti: ecco le tre promozioni

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga