Come anticipatoci da alcuni rumors di qualche giorno fa, quest’oggi il produttore cinese Vivo ha presentato in veste ufficiale per il mercato indonesiano ben due nuovi smartphone di fascia bassa. Stiamo parlando dei nuovi Vivo Y20 e Vivo Y20i, vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Ecco le specifiche dei nuovi device di Vivo

Vivo ha quindi presentato due nuovi smartphone di fascia bassa. Questi ultimi, in particolare, differiscono tra loro soltanto per alcune piccole caratteristiche, come le colorazioni disponibili e il quantitativo di memoria RAM. Dal punto di vista del design, i nuovi smartphone sono caratterizzati da un display con notch a goccia a forma di V con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari ad HD+.

Nel notch è alloggiata una selfie camera da 8 megapixel, mentre la backcover ospita tre fotocamere posteriori. Nello specifico, entrambi gli smartphone dispongono di un sensore primario da 13 megapixel e due sensori da 2 megapixel per scatti macro e con effetto di profondità. Lato prestazioni, sotto al cofano dei due device è presente il SoC Snapdragon 460 di Qualcomm. Come già accennato, troviamo però delle differenze dal punto di vista della memoria. Vivo Y20 dispone infatti di 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno, mentre Vivo Y20i dispone di 3 GB di RAM sempre con 64 GB di storage interno. In entrambi i device è comunque presente la possibilità di espandere la memoria fino a 256 GB tramite scheda microSD.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dispositivi dell’azienda cinese saranno disponibili all’acquisto nelle colorazioni Obsidian Black e Dawn White secondo i seguenti prezzi: