Lo scorso anno l’azienda cinese Vivo aveva presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il medio di gamma Vivo Y19. Ora, però, sembra che l’azienda sia quasi pronta a portare ufficialmente per il mercato indonesiano il suo successore, ovvero il nuovo Vivo Y20. Quest’ultimo, infatti, ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo.

Vivo Y20 in arrivo: ecco cosa aspettarci

Come già accennato, il nuovo dispositivo dell’azienda cinese ha ricevuto in questi ultimi giorni diverse certificazioni di rilievo e su quest’ultime è stato registrato con il numero di modello Vivo V2027. Questo numero di modello, però, era stato avvistato qualche settimana fa sul portale di benchmark Geekbench.

Questo significa che gli scorsi benchmark del portale erano proprio quelli del prossimo Vivo Y20. Secondo quanto riportato su questi risultati, sotto al cofano del nuovo dispositivo dell’azienda ci sarà un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, il processore prescelto sembra che sarà il SoC Snapdragon 460. A supporto delle prestazioni, poi, dovrebbero esserci 4 GB di RAM, mentre il software installato a bordo dovrebbe essere l’ultima release Android 10 con l’interfaccia utente di Vivo, la FuntouchOS.

Per il momento non si conoscono molti altri dettagli riguardanti questo nuovo device. In attesa di ulteriori dettagli tecnici, vi ricordiamo che il suo predecessore Vivo Y19 è dotato di un display IPS LCD con notch a goccia, mentre sul retro dispone di una tripla fotocamera con i sensori fotografici rispettivamente da 16+8+2 megapixel. Il processore presente su questo device, invece, è un SoC di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Helio P65 (conosciuto anche come MediaTek MT6768).