A quanto pare, la benzina e il diesel potranno essere acquistati ad un prezzo davvero sensazionale. Il maxi-sconto sarà sicuramente applicato nei prossimi giorni in Friuli Venezia-Giulia. La vera notizia è che le due tipologie di carburante andranno a costare meno di un euro.

Fabio Scoccimarro, assessore regionale all’energia e all’ambiente, ha voluto far sapere che, servendosi di una specie di “doppia manovra”, oltre agli sconti sui due carburanti che erano già previsti per i residenti, saranno aggiunte delle riduzioni le quali saranno applicate dalle compagnie petrolifere secondo un accordo firmato con la Giunta Fedriga.

Benzina e Diesel: lo sconto è davvero sensazionale per fruiliani

Si tratta dunque di una sperimentazione la quale sarà attiva fino al 30 settembre. I contributi regionali saranno, nei comuni dedicati come Trieste e Gorizia, a 29 centesimi al litro per la benzina e 20 per il gasolio. Lo sconto per le auto ibride è di 5 centesimi aggiuntivi.

Come abbiamo accennato prima, ciò è stato deciso dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia su proposta di Scoccimarro. Ha dichiarato l’assessore: “Non si arriverà all’euro al litro come in Slovenia“, ha aggiunto inoltre: “ma se le compagnie petrolifere ci seguiranno con ulteriori sconti, presso alcuni distributori sarà possibile fare il pieno ad un prezzo da 1 a 4 euro superiore alla Slovenia e all’Austria. A quel punto non varrà la pena percorrere 20, 30 chilometri per fare rifornimento oltre confine. I consumatori rimarranno in Italia, così come le accise, e ci saranno anche ricadute ambientali per il minor inquinamento del turismo del pieno“.