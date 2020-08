Il mondo delle automobili è sempre una continua sfida e quella che sta prendendo sempre più importanza nell’ultimo periodo è tra motore a diesel e motore elettrico. I due tipi di alimentazione risultano nettamente contrapposti tra loro per vari motivi, come ad esempio la natura dello stesso carburante e i pareri che le persone hanno in merito. Molti sicuramente non abbandoneranno il diesel, ma perché?

Come ben sappiamo, i motori elettrici sembrano essere davvero il futuro, infatti le aziende stanno incominciando a produrre una dose massiccia di auto elettriche. Sicuramente, per quanto concerne i consumi, le auto elettriche battono di gran lunga le auto a diesel, tuttavia ci sono altri aspetti molto importanti da tenere in considerazione. Andiamo a vedere nel dettaglio 5 motivi per cui il diesel batte ancora l’elettrico e si impone come scelta principale degli automobilisti.

Diesel batte elettrico, ecco i cinque motivi importanti per cui scegliere il gasolio potrebbe essere la scelta giusta

Come vediamo quotidianamente, le automobili a diesel sono ancora molto importanti nel loro panorama. A dimostrare ciò ci sarebbero dunque 5 motivi fondamentali. Il primo motivo è il prezzo di listino delle auto a gasolio, il quale risulta ancora molto più basso rispetto a quello di un’automobile elettrica. Il secondo motivo sono i costi di manutenzione, i quali risultano anche questi ancora decisamente elevati.

È da tenere in grande considerazione il terzo motivo, ossia la difficoltà nel fare rifornimento. Questo perché le colonnine non sono ancora distribuite in maniera ottimale su tutto il territorio italiano. Inoltre, si deve sempre far riferimento al fatto che rifornirsi con un motore elettrico è sempre più costoso. Ultimo motivo ma non per importanza è lo smaltimento della batteria di un’auto elettrica che, oltre ad essere davvero poco eco-sostenibile, è davvero molto difficoltoso.