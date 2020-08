Non sei il solo a tenere soldi fermi in banca. E come gli altri stai sbagliando di grosso se non adotti alcuni accorgimenti economici e finanziari ad hoc. Lo stanno scoprendo numerosi risparmiatori inseritesi nel monte dei 1.500 miliardi di euro stimati in fermo deposito per l’Italia. Un trend duro a morire che si manifesta allo stesso modo in Europa dove l’Autorità Bancaria Europea (l’Eba – European Banking Authority) indica la presenza di 10.000 miliardi di euro complessivamente parcheggiati negli istituti.

Con la progressiva sparizione del denaro contante ed i nuovi limiti imposti parecchi italiani hanno deciso di creare un conto corrente delegando il proprio patrimonio alle banche italiane. Potrebbe non sembrare un errore se non fosse che esiste una tassa invisibile che sta progressivamente riducendo il potere della moneta. Ecco come correre subito ai ripari.

Soldi parcheggiati in banca perdono di valore: cosa devi fare ora

Non bisogna perdere tempo. La tendenza del mercato è in negativo dopo la crisi economica. l’emergenza sanitaria e l’alta volatilità del sistema finanziario. La patrimoniale da inflazione sta sortendo effetti deleteri sul valore del denaro, tanto che gli esperti stimano una contrazione annua pari al 2%. Ciò significa che incorreremo in una perdita generale di 30 miliardi di euro su conti che non fruttano interessi e che quindi non offrono alcuna rendita sul deposito.

Ai risparmiatori viene consigliato di affidarsi alla consulenza di un esperto che possa indirizzarli nella direzione di un rendimento a rischio controllato. In questo modo si rispetterà il dogma del buon risparmiatore che prevede sempre e comunque l’obiettivo di mantenere alto il valore della moneta bypassando l’opprimente inflazione.