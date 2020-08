Con un annuncio a sorpresa, Rockstar Games ha confermato che GTA Online riceverà a breve un nuovo aggiornamento. La notizia era nell’aria da giorni, ma non si avevano certezza sulla data di debutto ne tanto meno sui contenuti.

Per fortuna, la software house ha fugato ogni dubbio grazie ad un interessante post sul proprio blog. Nel messaggio indirizzati ai fan di GTA Online, si può leggere che il nuovo DLC arriverà il prossimo 11 agosto. Gli appassionati devono assolutamente segnarsi la data perchè le novità saranno parecchie. Il nostro consiglio è quello di mettere da parte almeno 20 milioni di GTA$ per poter affrontare tutte le spese.

La contea di San Andreas si arricchirà di tantissime nuove attività a partire dalla prossima settimana. In particolare, i giocatori che hanno acquistato un Super Yacht potranno sperimentare nuove missioni in co-op facendole partire dalla propria imbarcazione. Le missioni saranno del tutto nuove e potranno essere affrontate con altri tre giocatori.

GTA Online è pronto ad accogliere il nuovo Summer Update

Gli amanti delle gare invece potranno correre sui nuovi circuiti cittadini dando libero sfogo alla potenza delle vetture a ruote scoperte. Non mancheranno anche nuove “Lotte tra business” che permetteranno di sbloccare ricompense molto interessanti. Tra le novità spiccano anche le nuove modalità competizione che avranno luogo all’interno del Diamond Casino & Resort.

Per quanto riguarda il parco auto, Rockstar Games sta per introdurre più di una dozzina di nuovi veicoli su GTA Online. Le macchine saranno acquistabili presso tutti i principali rivenditori online del gioco. I nuovi veicoli apparteranno a tutte le classi tra cui spiccano fuoristrada, sportive, low-rider e molto altro.

Non mancheranno anche vari bugfix e e correzioni generali al gioco. Inoltre, Rockstar Games conferma che un altro grande aggiornamento è in arrivo per GTA Online. Al momento non si hanno maggiori dettagli ma possiamo ipotizzare che arriverà verso dicembre.