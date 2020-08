A distanza di poche ore dalle indiscrezioni emerse circa quelle che si presume possano essere le caratteristiche del prossimo Google Pixel 5, trapelano in rete alcune informazioni in merito al design e alla data di presentazione di Google Pixel 4a 5G.

Google Pixel 4a 5G: cosa sappiamo sul prossimo dispositivo in arrivo!

La mancanza di informazioni in merito al tanto atteso Google Pixel 4a 5G aveva alimentato la curiosità verso quelli che potrebbero essere i dettagli che lo caratterizzeranno. Adesso un video proposto da 91mobiles si propone di offrire alcune informazioni mostrando il design dello smartphone.

Lo smartphone sarà molto simile al modello lanciato dal colosso giusto qualche settimana fa. Il dispositivo avrà un display di 6,2 pollici che ospiterà, nel foro posto nella parte superiore, una fotocamera da 8 megapixel. Sul retro, invece, sarà presente un sensore per le impronte digitali; e un comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 12 megapixel accompagnata da un un grandangolare. La batteria adottata sarà molto probabilmente da 3800 mAh.

La data di lancio del nuovo dispositivo, che sarà presentato insieme allo smartphone Google Pixel 5, non è ancora emersa ma giusto qualche giorno fa, per via di un errore, sono apparse in rete alcune informazioni secondo le quali i preordini dei nuovi dispositivi Google sarebbero iniziati l’8 ottobre. La data non è stata confermata ma il colosso aveva già affermato che la presentazione sarebbe avvenuta in autunno. Tra poco più di un mese, dunque, potremmo assistere al lancio e conoscere con certezza i dettagli dei nuovi smartphone.