Come ben sappiamo, il nuovo Google Pixel 4a dovrebbe essere presentato il prossimo 3 agosto 2020, in seguito a ripetuti ritardi. Infatti dalla prima data di lancio è stato rinviato parecchie volte.

Tuttavia, sembra che il leaker Jon Prosser abbia ragione questa volta, poiché il telefono è apparso brevemente sul blog di Google Spagna. Il post è stato rimosso e sembra essere un passo falso nel marketing.

Google Pixel 4a è stato mostrato per un breve periodo sul blog del colosso

Come anticipato poco fa, il post che riguarda il Pixel 4a è apparso per qualche minuto sul blog ufficiale del colosso di Mountain View. Se Google però ha un post sul Pixel 4a pronto per essere pubblicato, significa solo che lo smartphone è dietro l’angolo. Prosser afferma che anche le unità di revisione sono state spedite ed è stato impostato l’embargo sulla stampa.

Prosser ha infatti pubblicato un tweet in cui parla della data di lancio, ora prevista al 100% per il 3 agosto 2020. Nel frattempo Apple e OnePlus sono andati avanti ed hanno rilasciato i loro nuovi dispositivi economici, quindi è arrivato il momento anche per il colosso di internet per presentare lo smartphone di livello intermedio.

Le specifiche dello smartphone tanto atteso includono anche un processore Qualcomm Snapdragon 730 con 6 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di memoria interna. Il display dovrebbe essere un punch-hole da 5.81 pollici, una fotocamera posteriore da 12 megapixel, un sensore selfie anteriore da 8 megapixel. Infine troviamo una batteria da 3.080 mAh e un sensore fisico di impronte digitali. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 349 dollari.