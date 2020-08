Il volantino Expert intitolato Back To School vuole essere un punto di fermo per gli utenti che al giorno d’oggi sono interessati ai prodotti di tecnologia generale, e sopratutto sono particolarmente attenti al risparmio.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, risultano essere effettuabili in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonchè comunque sul sito ufficiale dell’azienda. In questo modo il consumatore si ritrova a godere di un’ampissima possibilità di scelta, volendo ordinare dal divano di casa propria, ricordiamo comunque che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Expert: le offerte sono senza limiti

Lo smartphone che l’utente deve acquistare subito nel caso in cui voglia effettivamente risparmiare il più possibile, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello estremamente interessante e molto richiesto, ufficialmente in vendita alla modica cifra di soli 699 euro.

Sempre sulla stessa identica fascia di prezzo è possibile trovare anche i dispositivi di casa Apple, quali sono ad esempio iPhone 11 o iPhone 11 Pro, in vendita rispettivamente alla cifra finale di 749 e 1049 euro. Il mondo Android è invece rappresentato da soluzioni più economiche, sotto i 300 euro, con focus particolare su Samsung Galaxy Note 10 Lite, iPhone 7 Plus, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A41, iPhone 7 Plus o Motorola Moto E6.

Il volantino Expert lo potete sfogliare dettagliatamente qui sotto, in questo modo potrete conoscere i migliori sconti attualmente disponibili in tutti i punti vendita.