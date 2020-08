Vivere in zone d’Italia in cui la copertura internet non è consolidata rappresenta un grande svantaggio: in un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, infatti, l’esigenza di avere un accesso al mondo online non rappresenta più un bisogno, ma bensì una necessità. Non essendo possibile ottenere una connessione standard in ADSL o fibra ottica, dunque, l’alternativa più consona che si presenta in tali casi è rappresentata da l’internet satellitare: ma come funziona?

Internet via satellite: ecco come poter navigare in tutta tranquillità anche senza ADSL o Fibra

Nonostante venga citato molto nei classici film hollywoodiani, l‘internet satellitare è un qualcosa che esiste realmente e consente a coloro che sono sprovvisti di un’alternativa di accedere al mondo online. Trattandosi di una connessione più sofisticata, per l’installazione della linea è richiesta, per forze di cose, una mano esperta la quale dovrà venire nella vostra abitazione a predisporre l’impianto per la ricezione del segnale.

Per quanto concerne le velocità, non bisogna preoccuparsi: certo, tale linea non raggiunge il volume della fibra ottica, ma consente una navigazione fluida che però riscontra delle problematiche in caso di mal tempo (non sempre, non può essere predetta come cosa). Un elemento da non sottovalutare, però, è il ping: trattandosi di un segnale che viaggia a distanza elevate, la latenza è presente e rende questo tipo di connessione la più sfavorevole, ad esempio, se si ama giocare ai videogames online.

Per conoscere il mondo delle offerte satellitari, gli operatori che vi consigliamo di visitare sono: skyDSL, Open Sky, Konnect Home.