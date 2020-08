Black Mirror è una delle serie tv prodotte da Netflix che hanno avuto più successo sul mercato. Si tratta di una serie britannica che affronta il tema distopico e futuristico in maniera cruda e diretta. La tecnologia, o la deviazione ossessiva della tecnologia, è la reale protagonista di questa serie, creata da Charlie Brooker. Dopo ben 5 stagioni e un film interattivo in 9 anni, Black Mirror è riuscita ad entrare di diritto nell’Olimpo delle serie tv, alla ricerca di sceneggiature sempre più coinvolgenti e distopiche.

Le news sulla sesta stagione

L’arrivo di una sesta e nuova stagione è attesa da milioni di fan in tutto il mondo. Black Mirror è ormai diventato un must del genere grazie alle emozioni forti che suscita nel pubblico. Per il momento Netflix non ha fatto alcun annuncio sull’uscita di una nuova stagione, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Le riprese di moltissimi film e serie tv sono state infatti interrotte a causa della pandemia e rinviate a data da destinarsi. Lo stesso vale per i cinema, chiusi per la maggior parte per rispettare le norme di distanziamento sociale, hanno creato un vuoto di uscite cinematografiche, che ha visto le case produttrici rinviare di settimana in settimana il lancio, basti prendere il considerazione il nuovo film di Nolan, Tenet.

Ma Black Mirror non lascia nulla al caso e dopo le parole del creatore, che ha dichiarato che la realtà che stiamo vivendo in questo 2020 supera di gran lunga l’inquietudine e la distopia della serie. Di conseguenza per il momento non è prevista una data di uscita della sesta stagione, anche se la serie non smette mai di stupire.

Però, una pubblicità inquietante è stata pubblicata recentemente dai creatori della serie:

“Black Mirror. Sesta stagione, in diretta, ora, ovunque”.

Uno spot che non fa altro che aumentare l’hype per una possibile nuova stagione, con uno specchio che riflette la realtà in cui viviamo. Una realtà che pensavamo impossibile e che invece vediamo realizzata quotidianamente in ogni parte del mondo. Black Mirror è diventata realtà.