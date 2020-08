In molti lo aspettano con ansia e la sua data di uscita è già stata annunciata precedentemente: FIFA 21 verrà lanciato ufficialmente il 9 ottobre 2020. PES 2021, che gode di una minore attesa ma che è comunque oggetto di curiosità per numerosi utenti, uscirà invece il 15 settembre 2020. Insomma la sfida continua ad esserci, nonostante negli ultimi anni FIFA, secondo molti, è stato molto più apprezzato rispetto a PES. Infatti, almeno per un’altro anno, FIFA potrebbe continuare a regnare nel panorama dei videogiochi di calcio. A quanto pare la Konami per PES ha intenzione di portare solamente un aggiornamento al nuovo videogioco in uscita. Dunque, la versione 2021 del videogioco della casa giapponese sarà un rinnovamento della versione 2020. Il motivo? Scopriamolo di seguito.

PES 2021 e FIFA 21: il videogioco di EA Sports quest’anno potrebbe ancora regnare, ma non per molto ancora

Il motivo portante di questa decisione intrapresa da Konami è l’obbiettivo di rendere PES 2022 un videogioco davvero unico nel suo genere e che supererà ogni aspettativa. Per la versione che uscirà a settembre invece, la Konami si sta preparando ad un Update, dove sarà presente la stessa giocabilità del vecchio videogioco. Chicca importante da segnalare è il DLC con la modalità UEFA EURO 2020. L’azienda è particolarmente legata alla community, infatti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Siamo lieti di annunciare che siamo al lavoro su un titolo calcistico di nuova generazione, che mira a incarnare appieno il concetto chiave The Pitch is Ours. Lo sviluppo di questo titolo sta avvenendo grazie a un aggiornamento del motore, che ci permetterà di stupirvi con sensazionali miglioramenti in tutte le aree di gioco. Preparatevi a modelli e animazioni dei giocatori ancora più realistici, effetti fisici potenziati, grafica fotorealistica e molto, molto altro. Sappiamo che molti di voi sperano in nuovi contenuti myClub e Campionato Master, per questo siamo felici di annunciarvi che stiamo lavorando a grosse novità per entrambe le modalità“.

Ora parliamo nel dettaglio di FIFA 21. A quanto pare il videogioco di EA Sports ha subito alcuni slittamenti a causa del COVID-19, fortunatamente non di molto. L’azienda ha messo a disposizione una Smart Delivery, ovvero si potranno salvare salvare tutti i progressi nel momento in cui si passerà alle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series One. Questa è sicuramente una manovra per favorire l’acquisto delle console next-gen. Il gioco sarà disponibile anche per PC su Windows 10 e su Nintendo Switch nella sua versione “Legacy”. La sua presenza su Stadia è ancora in forse.