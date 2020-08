Arriva per tutti il momento di rinunciare ad Internet ed alle consuete funzionalità della rete. Spesso si bloccano anche le semplici chiamate per effetto di un down le cui origini appaiono spesso misteriose. Il problema si potrebbe presentare in qualsiasi momento e con qualsiasi operatore.

In questi mesi del 2020 i gestori TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ma anche gli MVNO sono incorsi in diversi blocchi di rete a causa di problemi interni, manutenzione ordinaria ed aggiornamenti dei network. Noi abbiamo la possibilità di scoprire cosa succede grazie ad un nuovo e potente strumento. Scopriamo di cosa si tratta.

Come scoprire perché Internet non funziona e le chiamate non arrivano a destinazione

Pagato il rinnovo della promozione ed accertato il fatto di aver configurato correttamente gli APN sui telefoni, il fatto che la rete sia offline si può ricondurre a due situazioni. La prima è che il nostro numero possa essere stato clonato per effetto di una nuova truffa chiamata SIM Swap Scam. La seconda è dovuta propriamente ad un disservizio di linea che può coinvolgere in maniera più o meno marcata un gran numero di utenti.

Per saperne di più si utilizza il servizio messo a disposizione da downdetector attraverso il suo sito ufficiale. Si tratta di una utility di segnalazione guasti che ingloba al suo interno un hub informativo completo sullo stato dei problemi e la loro estensione territoriale.

La sua interfaccia, aggiornata di recente, appare assai curata e mostra in primo piano una serie di grafici e mappe utili per avere un prospetto dinamico del down in corso. Il riferimento temporale in linee mostra il numero di segnalazioni sopraggiunte nel corso delle ore mentre la mappa mostra visivamente la portata del problema a livello nazionale e locale.

Oltre questo il sistema di completa con l’inclusione dell’informativa in riferimento al tipo di problema riscontrato in percentuale sul totale delle funzionalità di rete (chiamate, Internet e black out totale). Una apposita sezione commenti, inoltre, consente di valutare lo stato di avanzamento.

Tanti hanno iniziato ad usare questa utilità dopo una serie di problemi sopraggiunti nel corso di queste settimane. Se il segnale non funziona consulta pure questa piattaforma ed aspetta che il tuo operatori completi le operazioni di rimessa in opera del servizio.