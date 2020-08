Windows 10 ha appena rilasciato l’ultimo aggiornamento di patch di sicurezza mensile da parte di Microsoft, ma purtroppo – anche se non del tutto inaspettatamente – ci sono alcuni. Alcuni utenti, infatti, non sono stati in grado di installare l’update.

Ciò è accaduto a coloro che eseguono l’ultimo aggiornamento di maggio 2020 e il precedente aggiornamento di novembre 2019; gli utenti riscontrano errori quando tentano (e non riescono) di installare gli aggiornamenti cumulativi KB4566782 e KB4565351 (che sono rispettivamente per le versioni di Windows 10).

Windows 10, un consiglio per l’aggiornamento

Come riporta Windows Latest, gli utenti di Windows 10 si lamentano su Answers.com e Reddit, con un tipico messaggio di errore che dice: ‘Si sono verificati alcuni problemi durante l’installazione degli aggiornamenti, ma riproveremo più tardi’. Con il messaggio vengono forniti anche vari codici di errore, tra cui ‘0x800f081f’ o anche ‘0x800f0988’, ‘0x800f08a’ e ‘0x8007371c’.

Alcuni utenti segnalano che l’aggiornamento cumulativo viene scaricato e quindi installato circa a metà, prima di passare all’installazione al 100% e quindi produrre il messaggio di errore. Riprovare più tardi non funziona, ovviamente, con alcune persone che hanno tentato l’installazione più volte.

Windows Latest descrive una potenziale soluzione alternativa, ovvero il download e l’installazione manuale dell’aggiornamento cumulativo richiesto dal catalogo di Microsoft Update. Probabilmente la cosa migliore da fare in questo caso è semplicemente aspettare che Microsoft ripari questo aggiornamento.

Un utente su Reddit ha osservato che dopo aver ricevuto l’update KB4565351 per il 1909 [aggiornamento di novembre 2019] il suo audio non funziona più. Quando apre il pannello di controllo del suono, non vede più nessuno dei suoi dispositivi. Il consiglio, dunque, è quello di mettere in pausa gli aggiornamenti Windows, per il momento.