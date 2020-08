Da questo mese, anche in Italia, sarà possibile assistere al lancio di un nuovo smartphone Wiko particolarmente economico. Il dispositivo a cui facciamo riferimento è il nuovo Wiko Y81 che sembra aver già attirato parecchie attenzioni per le sue caratteristiche, e in particolar modo per la batteria di cui sarà dotato.

Wiko Y81: il nuovo smartphone avrà una batteria da 4.000 mAh e garantirà ben due giorni di autonomia!

A quanto pare mancano soltanto pochi giorni al lancio ufficiale del nuovo smartphone Wiko Y81. Quanto fino ad ora noto circa il suo costo e le sue caratteristiche ha già suscitato parecchia curiosità: scopriamo, dunque, quale sarà la scheda tecnica del dispositivo e il prezzo di lancio.

Come già anticipato, a suscitare particolare curiosità è la batteria di cui sarà dotato il nuovo smartphone la cui capacità di 4.000 mAh la renderà in grado di offrire un’autonomia di due giorni.

Non passano inosservate le ulteriori migliorie introdotte da Wiko che, a differenza del modello precedente, modifica il notch del suo nuovo Wiko Y81, che presenta adesso una forma a goccia ed ospita una fotocamera frontale da 5 megapixel. Anche la fotocamera posteriore presenta alcune differenze rispetto allo smartphone Wiko Y80, infatti, avremo un singolo sensore da 13 megapixel. Del tutto differente è anche il processore adottato da Wiko che opta per un MediaTek Helio A20.

La scheda tecnica si dimostra adeguata al costo dello smartphone proposto dall’azienda che infatti lancerà il suo dispositivo a un prezzo di 109,99 euro, includendo in confezione anche una cover trasparente.