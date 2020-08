Due giorni di autonomia e schermo extra-large. Sono questi i due punti di forza del nuovo smartphone di casa Wiko, l’Y81, che insieme ad un prezzo contenuto rendono questo dispositivo l’acquisto ideale per l’utente che non ha troppe pretese e dispone di un budget piuttosto limitato.

Wiko Y81, caratteristiche e prezzi

Wiko Y81 sfoggia uno schermo da 6,22 pollici con risoluzione HD Plus e notch a goccia. Disponibile in finitura matte in tre tonalità diverse (Deep Blue, Gold e Green), questo smartphone è alimentato da un processore quad-core MediaTek Helio MT6761D, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Wiko Y81 dispone di un sensore esterno da 13 MP ed una fotocamera frontale da 5 MP, e sfrutta tutte le potenzialità e le funzionalità di Camera Go, mentre Gallery Go permette di liberare la memoria interna e caricare le proprie foto e video sul cloud.

Come già anticipato, il vero e proprio punto di forza di questo smartphone è la batteria a lunga durata da 4.000 mAh, che garantisce ben due giorni di utilizzo con una sola carica. Tra le altre caratteristiche citiamo la presenza del Face Unlock, supporto al Dual SIM, jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n e Android 10 Go a bordo.

Wiko Y81 è disponibile in Italia a partire da adesso al prezzo consigliato al pubblico di 109,99 euro, con cover trasparente e pellicola protettiva per il display inclusi nella confezione. Per ulteriori informazioni, consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale.