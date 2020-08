Se ami il calcio e sei un possesso di una PlayStation 4, allora non puoi non apprezzare il regalo che Sony ha in serbo per te! Il colosso nipponico, infatti, ha deciso di regalare agli utenti ben due nuovi temi a tema (scusate il giro di parole) UEFA Champions League, per personalizzare la propria dashboard e mostrare, sin dalla schermata principale della propria console, l’amore e la passione per il calcio.

Nello specifico, sono disponibili per il download gratuito un tema dinamico ed uno statico, entrambi frutto della collaborazione tra PlayStation e la competizione calcistica. Potete scaricare i temi dai Link che troverete a seguire:

PlayStation Plus, Fall Guys disponibile gratuitamente ancora per qualche giorno

Intanto, ricordiamo che gli abbonati PlayStation Plus possono ancora riscattare i giochi gratuiti di agosto. Nello specifico, gli utenti che sono in possesso di un abbonamento PS Plus possono scaricare gratuitamente sulla propria console la remastered di Call Of Duty: Modern Warfare II, che propone la campagna del classico del 2009 in alta definizione; e Fall Guys Ultimate Knockout.

Titolo di successo, tanto da essersi aggiudicato il titolo di uno dei giochi più popolari di sempre a pochi giorni dal suo debutto ufficiale, si tratta di un vivace battle royale in cui ci si ritroverà ad affrontare una serie di sfide bizzarre e a battere gli avversari dimostrando le proprie capacità, in pieno stile Takeshi’s Castle. Lasciamo che sia il trailer del gioco a convincervi a scaricarlo.