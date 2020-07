Sony ha annunciato i giochi che chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potrà scaricare gratuitamente per il mese di agosto. Le proposte sono molto allettanti, specie per i più nostalgici, che potranno giocare alla remastered di Call Of Duty: Modern Warfare II, probabilmente uno dei capitoli più popolari e di successo della celebre serie videoludica.

PS4, annunciati i giochi GRATIS di agosto per gli abbonati PS Plus

Il secondo titolo che potrà essere scaricato gratuitamente è Fall Guys Ultimate Knockout. Quanto a quest’ultimo, si tratta di un vivace quanto colorato battle royale, piuttosto differente dagli altri titoli di questo genere. In Fall Guys Ultimate Knockout, infatti, ci si ritroverà ad affrontare una serie di bizzarre sfide e a battere gli avversari dimostrando le proprie capacità. Il tutto, cercando di non essere buttati fuori dall’arena. Un po’ in stile Takeshi’s Castle, per intenderci. Il titolo sarà disponibile al download gratuito a partire dal prossimo 4 agosto.

Call Of Duty: Modern Warfare II Remastered, come già anticipato, propone la campagna del classico del 2009 in alta definizione. Sarà possibile giocare a missioni come liffhanger, Il gulag e Whiskey Hotel. Questo gioco può già essere riscattato dagli abbonati PS Plus a partire da oggi.

Intanto, ricordiamo che è ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di luglio. Per celebrare il decimo anniversario di PlayStation Plus, Sony ha pensato di offrire agli utenti ben tre titoli gratuiti (NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ed Erica), un nuovo tema PS4 gratuito e indetto il concorso PS Plus Anniversary, con in palio premi Instant Win (un abbonamento PS Plus mensile, trimestrale od annuale) ed estrazione finale con in palio dieci abbonamenti PlayStation Plus da un anno.