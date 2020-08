Lo scorso anno l’azienda Asus è riuscita a portare sul mercato uno smartphone davvero concreto, con alcune caratteristiche davvero al top ma ad un prezzo soprattutto competitivo. Quest’anno l’azienda cercherà di fare il bis con l’arrivo del nuovo Asus Zenfone 7 il quale, stando alle ultime indiscrezioni, avrà anche quest’anno dei prezzi assurdi.

Asus Zenfone 7 in arrivo a fine agosto a 499 euro

Qualche giorno fa è stata svelata la data della presentazione ufficiale del nuovo smartphone di punta targato Asus, ovvero il prossimo 26 agosto. Questo device, come già accennato, ricalcherà le orme del suo predecessore portando a dei prezzi davvero assurdi alcune caratteristiche tecniche da smartphone top di gamma.

Sotto al cofano, infatti, è ormai confermata la presenza del potente processore Snapdragon 865+ di casa Qualcomm, un SoC che solitamente troviamo su smartphone che vengono proposti a circa 1000 euro. Non sarà però questo il caso di Asus Zenfone 7 dato che, secondo quanto dichiarato dal leaker Roland Quandt, il prezzo di partenza di quest’ultimo sarà pari a 499 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, invece, bisognerà aggiungere 50 euro in più.

L’azienda sembra quindi che intenda ripercorrere la strada intrapresa con il modello dello scorso anno, anche dal punto di vista del design. Secondo gli ultimi rumors, infatti, anche Asus Zenfone 7 sarà caratterizzato da un design full screen grazie alla presenza della flip camera che abbiamo visto debuttare l’anno scorso con lo Zenfone 6. A cambiare rispetto a prima, però, sarà la presenza di una tripla fotocamera. Nello specifico, troveremo il sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel, il sensore grandangolare Sony IMX363 da 12 megapixel e un sensore ToF 3D. Quello che fa storcere un po’ il naso, però, è la presenza di un refresh rate ancora da 60Hz e un display di tipo IPS LCD (almeno stando alle ultime indiscrezioni).