Vodafone prosegue con alcune offerte davvero da impazzire, tra queste spicca sicuramente la Special 50 Digital Edition, una promozione attivabile esclusivamente in versione operator attack, tramite la quale il consumatore potrà davvero pensare di risparmiare al massimo.

Con la passa a Vodafone corrente, infatti, l’accesso sarà riservato a ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, o finire sui soliti illimitati SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

Il costo fisso, da sostenere tramite credito residuo della SIM ricaricabile, corrisponde precisamente a 7 euro al mese. A differenza di quanto vediamo presso altri operatori telefonici, in questo caso sono assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza doversi preoccupare di penali o limitazioni particolari.

Passa a Vodafone: la promozione è specialissima

La promozione di casa Vodafone è speciale, anche se purtroppo non è accessibile da parte di ogni consumatore sul territorio nazionale; è importante ricordare che viene distribuita come operator attack, di conseguenza sarà attivabile solamente dai consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario.

Il costo fisso da sostenere inizialmente corrisponde esattamente a 10 euro, tutto necessario per acquistare esclusivamente la SIM ricaricabile su cui portare il numero. La richiesta di attivazione potrà essere presentata solo nei punti vendita, salvo casi rarissimi o contatti diretti da parte dell’operatore in questione.