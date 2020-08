Non sembra plausibile che si disconosca la nuova offerta Iliad “Giga 50“. Centri commerciali, notifiche sul web, in radio, cartelloni pubblicitari e reclame televisive informano sulla presenza della migliore opzione tariffaria del momento.

Ciò che non viene mostrato sono le offerte segrete che tanti utenti scoprono all’interno del famoso sito ufficiale che oltre 5 milioni di clienti hanno consultato in un biennio di onorata carriera commerciale a fianco dei giganti TIM, WindTre e Vodafone.

Nello specifico si ravvede la presenza di soluzioni valide con o senza portabilità che introducono tariffe zero sorprese concepite con la ben radicata logica del “per sempre”. Rispetto ai 7,99 euro al mese richiesti per la versione con 50 Giga il prezzo decresce rimodulando il quantitativo di Giga a disposizione. Ecco cosa abbiamo.

Offerte Iliad famose ma invisibili scoperte nel sito Internet

Per i più navigati dell’universo Iliad potrebbe non rappresentare una autentica novità la presenza congiunta delle opzioni “Solo voce” e “Giga 40“. Sparita la proposta con 30 Giga si concede il massimo spazio alle proposte da 4,99 euro al mese con minuti ed SMS Illimitati e da 6,99 euro al mese per una copia carbone della Giga 50 che offre però “solo” 40 Giga al mese in 4G Plus.

Per ognuna delle sopra menzionate tariffe il traffico in roaming UE è già incluso per minuti ed SMS illimitati da inviare e ricevere senza la preoccupazione di costi extra. Rientrano nel contesto anche i servizi aggiuntivi gratuiti già previsti per segreteria telefonica, chiamate extra UE e notifica per telefonate perse. Le promo con Giga hanno anche il vantaggio di contare su un extra-dati UE per il traffico a costo zero che ultimamente è aumentato rispetto al 2019.

Milioni di clienti si dicono soddisfatti del lavoro Iliad veicolato dalla personalità di Benedetto Levi nel contesto del mercato italiano. I prossimi step passeranno per l’installazione delle infrastrutture proprietarie con lo svincolo dal RAN WindTre e la finalizzazione della rete 5G. Nel frattempo si lavora anche per portare la linea fissa nelle case degli italiani. Tutte novità che si consacreranno per tutti entro un biennio al massimo.