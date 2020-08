Nakefit: prendono piede le SCARPE "INVISIBILI" per camminare ovunque

È in arrivo un nuovo progetto che renderà felici soprattutto gli amanti della camminata scalza. Il suo nome è Nakefit e rappresenta un vero e proprio elemento di salvezza per i nostri piedi. Siete in spiaggia e avete portato con voi solamente le scarpe da ginnastica. Ma camminare a piedi nudi non è la soluzione migliore, soprattutto se la temperatura della sabbia supera ogni confine. Non preoccupatevi, perché grazie a Nakefit non avrete bisogno di nient’altro. Le solette speciali sono resistenti ad ogni tipo di pavimentazione e vi permetteranno di muovervi ovunque senza problemi.

Nakefit: le suole che proteggono dalle intemperie

La start up italiana è basata su un principio adesivo ipoallergenico usa e getta e risulta semplicissima da utilizzare. Le geniali suole sono facili da indossare, da togliere, resistono all’acqua e ai tagli, sono elastiche, anti-scivolo e proteggono il piede da qualsiasi batterio o incidente.

Inoltre si tratta di un prodotto completamente made in Italy, realizzato nel pieno rispetto dei diritti lavorativi delle persone, degli animali e dell’ambiente. Per tale ragione Nakefit è un prodotto adatto anche a chi segue la filosofia vegan e il gimnopodismo, (ossia chi decide di camminare scalzo nelle proprie attività quotidiane). Esistono 3 modelli diversi: uno per le donne, uno per gli uomini e uno per i bambini. Sul sito web della campagna di crowdfunding si può acquistare una confezione di ciascun modello composta da 10 paia di solette al prezzo di 30 euro. La combinazione comprende due modelli e due confezioni oppure il pack famiglia al costo di 90 euro che contiene 10 paia di solette per tutta la famiglia.