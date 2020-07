Finora LarkBox ha ottenuto risultati più che buoni. Con un punto vendita micro-body, ha raccolto un totale di 540.000 dollari di fondi, grazie all’amore e al sostegno dei consumatori. CHUWI ha anche recentemente dichiarato un nuovo obiettivo, ovvero quello raccogliere 800.000 dollari su Indiegogo. In cambio, l’azienda regalerà un set di tastiera e mouse 2in1, che porterà un’esperienza più efficiente con LarkBox.

Micro-PC

Essere in grado di ottenere così tanto supporto a breve termine è principalmente dovuto alla differenziazione e alla praticità di questo prodotto. Grande quanto una palla da baseball, questo micro-pc può essere messo direttamente in tasca ed essere portato ovunque con sé. Dotato di un processore Intel J4115, 6 GB di RAM LPDDR4 ed una memoria interna di 128 GB, questa configurazione offre delle prestazioni adatte per l’ufficio. La scheda grafica UHD 600 è in grado di decodificare senza problemi video 4K quando si lavora o ci si dedica ad un po’ di intrattenimento.

Adatto a più scenari

Le dimensioni ridotte non solo non occupano spazio in un ufficio, ma in un corpo così piccolo si nasconde un sistema perfettamente in grado di elaborare documenti ed altri file di lavoro.

Oltre ciò, questo dispositivo può essere utilizzato come un Box TV 4K. Il segnale video 4K viene emesso attraverso l’interfaccia HDMI di LarkBox che può essere collegato a un televisore per guardare programmi multimediali in streaming come Netflix e Hulu, offrendo così una piacevole esperienza video 4K.

Il progresso del crowdfunding di LarkBox ha ormai superato di gran lunga il suo obiettivo originale, confermando l’eccellente qualità del prodotto. La campagna crowdfunding di LarkBox sta giungendo a termine. Se decidi di sostenere il progetto ora, potrai ottenere molti sconti ed offerte esclusive.

Per ulteriori informazioni su prodotti e attività, consultare https://www.chuwi.com/.