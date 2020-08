E’ ufficialmente iniziata la settimana decisiva per le coppe europee e Sky garantirà piena copertura sia per le sfide di Champions League che per la finale di Europa League. Oltre alle competizioni calcistiche, la fine dell’estate per la pay tv sarà caratterizzato anche da altri grandi appuntamenti come la Formula 1, il motomondiale ed i playoff NBA.

Sky, sul digitale terrestre arriva l’offerta più vantaggiosa

La copertura dei canali Sky, oramai da più di un anno, non è garantita soltanto dalla tecnologia satellitare ma anche dal digitale terrestre. Direttamente dalla propria tv, è quindi possibile accedere ai principali contenuti della tv a pagamento. Non ci sarà quindi bisogno di parabola e di decoder.

Ovviamente la gran parte degli utenti di Sky è interessata agli eventi di Sport e Calcio. Ebbene, attraverso il digitale terrestre, gli appassionati potranno seguire gli eventi più attesi con una spesa mensile che si attesta sui 34,90 euro. Questa particolare iniziativa interessa ovviamente tutti i nuovi abbonati, ma anche chi è già cliente della pay tv con un piano satellitare.

La promozione di Sky, così come quelle relative al campo satellitare, è integrata anche da un importante e determinante servizio aggiuntivo. Stiamo parlando di Sky Go. Gli utenti che sceglieranno l’offerta digitale terrestre potranno accedere all’app streaming. Considerato il periodo di vacanze e di permanenza fuori casa da parte di numerosi italiani, la funzione streaming sarà determinante. In questo modo gli abbonati potranno seguire sempre da vicino la propria squadra del cuore o potranno seguire i propri appuntamenti preferiti.