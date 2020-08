Da diversi anni, ormai, Xiaomi rappresenta un’icona per il mondo degli Smartphone. Ad oggi, infatti, il marchio Cinese risulta essere apprezzato da decine di milioni di utenti in tutto il mondo. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia colpito profondamente l’azienda, in realtà Xiaomi non ha mai smesso di lavorare. Grazie alla collaborazione fra i vari reparti, infatti, anche in tempi di quarantena il colosso Cinese ha potuto lavorare alla nuovissima MIUI 12.

Presentata da alcune settimane, la nuova MIUI 12 introduce molteplici novità interessanti. Tra queste, quindi, troviamo un importante miglioramento dell’autonomia dovuto all’introduzione di un nuovo algoritmo che, di fatto, riesce a migliorare le prestazioni della batteria. Inoltre, secondo quanto affermato da Xiaomi, MIUI 12 introduce anche nuove icone ed animazioni che rendono il sistema operativo ancor più fluido e veloce. Scopriamo quindi di seguito quali sono gli Smartphone che ricevono l’aggiornamento.

MIUI 12: ecco tutti gli Smartphone in attesa l’update

Scopriamo di seguito la lista ufficiale degli Smartphone che riceveranno la nuova MIUI 12: