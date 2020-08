Sorprese a non finire per tutti gli utenti che si avvicineranno al mondo Carrefour, per tutta la fine del mese di agosto, a partire però dal 19 del mese corrente, sono previsti grandissimi sconti e prezzi incredibilmente bassi su alcuni dei migliori modelli di smartphone in circolazione.

Tutti gli acquisti, esattamente alla pari delle precedenti campagne promozionali, devono assolutamente essere completati nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I prodotti sono disponibili esclusivamente in versione no brand (salvo indicazione differente), con possibilità anche di richiedere un finanziamento a Tasso Zero in modo da poter pagare il tutto senza doversi preoccupare degli interessi.

Volantino Carrefour: i prezzi sono in fortissimo ribasso

Lo smartphone di fascia più alta di cui possiamo assolutamente consigliare l’acquisto è l’Apple iPhone SE 2020, in vendita ufficialmente a soli 499 euro, rappresenta l’approccio mirato dell’azienda di Cupertino verso gli utenti che vogliono il massimo con la minima spesa.

Passando direttamente il testimone al mondo Android, ecco arrivare altre soluzioni dalla qualità complessiva più che stupefacente, nello specifico parliamo di Samsung Galaxy A71 a 379 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 199 euro, Galaxy A20e a 139 euro o Xiaomi redmi 8A a 99 euro.

Per ogni altra informazione in merito alla campagna promozionale lanciata da Carrefour, potete comunque fare affidamento sulle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo (attive dal 19 al 27 agosto).