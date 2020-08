Negli ultimi anni Netflix è diventato il servizio di streaming online più utilizzato al mondo. Ogni giorno, infatti, milioni di persone utilizzano la piattaforma Americana per guardare le serie TV che più apprezzano. Fra i titoli più quotati del momento, quindi, troviamo principalmente Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Scopriamo quindi di seguito quali sono le ultime novità in arrivo nei prossimi mesi.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher in arrivo su Netflix: ecco tutte le ultime novità

Cominciamo con Lucifer. Come ben sappiamo, dopo il rischio cancellazione degli ultimi anni, ad oggi Lucifer risulta essere una delle serie televisive più apprezzate al mondo. Milioni di fan, infatti, ad oggi sono in attesa dei nuovi episodi che, di fatto, arriveranno su Netflix il prossimo 21 agosto. Preparate quindi i pop corn.

Proseguiamo invece con una serie TV altrettanto importante, ovvero Vis a Vis. Per quanto riguarda il seguente titolo, da alcuni giorni è online su Netflix la nuova stagione, soprannominata “El Oasis”. Secondo le prime critiche spuntate online, inoltre, pare che la nuova season risulti essere molto interessante grazie i molteplici colpi di scena inaspettati.

Terminiamo infine con The Witcher. Dopo l’enorme successo globale ottenuto dalla prima stagione, decine di milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia il rilascio della seconda stagione. Purtroppo, ad oggi, bisognerà attendere ancora del tempo ma, nonostante ciò, i produttori della serie hanno già annunciato il rilascio di un presule soprannominato “Blood Origin“. Restate quindi connessi per scoprire tutte le ultime novità in arrivo nei prossimi mesi.