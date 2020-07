Lo spin-off della serie spagnola che ha fatto il botto negli ultimi anni sta per arrivare su Sky, in partnership con Fox (la casa di produzione principale).

L’attesa sta dunque per finire: dopo la conclusione della serie madre durante lo scorso anno – la quarta ed ultima stagione è stata caricata su Netflix il 25 settembre 2019 – il cast tornerà sul piccolo schermo con la stagione dedicata ad analizzare le vicende di Macarena e Zulema, che fanno da prequel a ciò che si è visto in Vis a Vis – Il prezzo del riscatto.

Resta un solo dubbio: quando arriverà in Italia? Lo spin-off è infatti già andato in onda su Fox Espana, mentre si aspetta l’arrivo sulle piattaforme italiane, che sembra farsi attendere. Un indizio, però, potrebbe suggerirne l’arrivo anche sulle nostre reti e sulle applicazioni dedicate.

Vis a Vis: El Oasis, lo spin-off più atteso dell’estate potrebbe arrivare a breve

La nuova stagione della serie è sbarcata in Spagna il 20 maggio 2020, lasciando i fan di tutto il mondo in attesa dell’arrivo nel proprio Paese. Solitamente ci vuole un mesetto, a volte anche più, perché le reti locali ottengano il via libera a trasmettere lo show sui propri canali, perciò quest’attesa non deve sorprendere.

Al tempo stesso, Fox ha annunciato l’arrivo dello spin-off nell’America Centrale e nell’America del Sud il prossimo 31 luglio: questa data potrebbe rappresentare un punto di riferimento anche per l’Italia, ma si tratta ancora di indiscrezioni non confermate – e pertanto è meglio non farci troppo affidamento. Quantomeno sappiamo che sta per essere avviata la trasmissione in altri Paesi, pertanto non dovrebbe mancare molto all’arrivo anche in Italia.