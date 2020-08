Esselunga è davvero superlativa con il volantino che riserva una selva di piacevoli offerte e sconti ai consumatori che vorranno acquistare la tecnologia nei punti vendita, entro la fine della seconda decade del mese di Agosto.

In parallelo all’offerta tech, che vede scontato un elettrodomestico, l’azienda ha deciso di inserire all’interno del volantino attuale un buon quantitativo di prezzi bassi applicati direttamente sugli smartphone, non proprio di fascia altissima, ma comunque dalla qualità più che soddisfacente.

Esselunga: occasioni a non finire con gli ultimi sconti

Da Esselunga il risparmio è assolutamente notevole, gli utenti possono davvero pensare di spendere poco, anche sull’acquisto di uno smartphone dell’azienda di Cupertino, più precisamente parliamo dell’Apple iPhone 11, attualmente in vendita alla modica cifra di soli 799 euro, naturalmente per la versione sbrandizzata con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per quanto riguarda, invece, il mondo Android, da segnalare sicuramente la presenza di una coppia di prodotti di buona qualità, tra cui spicca sicuramente Galaxy A41 in vendita a 249 euro, e l’ottimo oppo A9 2020 in vendita a soli 159 euro (uno dei più richiesti in assoluto di tutto il 2020).

Il volantino Esselunga si conclude con una buonissima riduzione di prezzo applicata direttamente su Amazfit Bip Lite, lo smartwatch che tutti desiderano e che oggi possono acquistare con un esborso finale corrispondente a soli 34,93 euro.

