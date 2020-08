I servizi digitali per le stampe di fotografia sono ormai abbastanza diffusi, ma è possibile stampare gratis i propri scatti? Molti servizi, come il nuovo Google Foto, offrono la possibilità di stampare un determinato numero di fotografie al mese dietro la sottoscrizione di un abbonamento. Esistono però delle applicazioni che offrono questo servizio in modo del tutto gratuito.

Tra queste FreePrints, app disponibile sia per iOS che per Android che permette di stampare ben 45 foto al mese, ovviamente gratis. Il portale è in realtà attivo da molto tempo ma non ha ancora preso piede in Italia. Dopo aver effettuato l’iscrizione al sito, che non richiede ne nessun tipo di abbonamento, si avranno a disposizione, come detto, 45 foto mensili in formato 10×15, l’unica spesa da sostenere sarà la spedizione presso il proprio domicilio.

Foto Gratis: come funziona FreePrints

L’applicazione è molto intuitiva, una volta scaricata e aver creato il proprio account sarà possibile selezionare le immagini che si desidera stampare. Una volta confermata la stampa non resterà altro da fare che attendere l’arrivo dei vostri scatti direttamente nella buca delle lettere. La domanda che può sorge spontanea è come sia possibile un servizio che offra, senza alcun tipo di abbonamento, la stampa gratuita delle proprie foto, ai più diffidenti potrebbe sembrare una truffa.

FreePrints lavora offrendo un servizio di base gratuito, a questo però si aggiungo una serie di opzioni a pagamento, come la scelta del formato; sono proprio questi “optional” a garantire gli introiti alla compagnia che sfrutta il servizio di base gratuito per aumentare il proprio bacino di utenza.