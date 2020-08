La Casa di Carta 5: nella nuova stagione vedremo dei NUOVI PERSONAGGI

Siamo giunti finalmente ad una grande notizia e non stiamo più nella pelle all’idea di comunicarvela, dunque tenetevi forti, perché vi farà girare la testa! Dopotutto però, il tempo d’attesa è stato piuttosto lungo.. cosa cambia se prima di parlarvi de La Casa di Carta 5 facessimo un breve salto nel passato?

L’ultima stagione, pubblicata il 3 aprile 2020 in piena quarantena, ci ha tenuto compagnia nonostante il coronavirus. La serie tv aveva visto protagonista una nuova rapina alla Banca di Spagna. Durante questa presero parte nuovi personaggi quali Palermo (Rodrigo de la Serna), amico di vecchia data di Berlino, Bogotà (Hovik Keuchkerian) e Marsiglia (Luka Peros). Il gesto “eroico” portò però delle gravi conseguenze come la morte dell’amata Nairobi, il tenero Helsinki, il grande Oslo ed il generoso Mosca. Una stagione piuttosto struggente, oseremmo dire. Non vogliamo quindi immaginare cosa accadrà nella nuova parte.

La Casa di Carta 5: ecco tutte le novità

È arrivato il momento di dirvelo: la nostra amatissima banda di “ladri buoni” si muoverà tra Spagna, Danimarca e Portogallo con due new entry al seguito: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Di chi si tratta? Il primo appartiene alla classe 1982, è alto 1.80 m ed ha già recitato in altre serie spagnole come Velvet e Sin tetas no hay paraíso. Successivamente ha raggiunto il successo internazionale con il ruolo di Lito Rodriguez in Sense 8 e con la terza stagione di Narcos. Il secondo citato invece ha partecipato a due famose serie di successo come Águila Roja e Mar de plástico ed ha già ottenuto riconoscimenti importanti come la nomination per miglior attore emergente, ai premi Goya.

Per il resto, non possiamo svelarvi altro. Tornate a trovarci!