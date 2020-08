Carrefour non ha limiti con la campagna promozionale che cerca di avvicinare gli utenti all’acquisto di un nuovo smartphone, senza comunque vedersi costretti a rinunciare alla qualità generale o a quant’altro.

Tutti i migliori prezzi del periodo, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risultano essere fruibili solamente nei punti vendita in Italia. E’ importante ricordare, infatti, che al giorno d’oggi la tecnologia non risulta essere raggiungibile online sul sito ufficiale o altrove sul territorio.

Volantino Carrefour: il risparmio è alla portata di tutti

Il volantino Carrefour garantisce un risparmio davvero senza precedenti, a partire dall’acquisto dello Xiaomi Mi 10 Lite, il vero e proprio best buy del 2020, caratterizzato da un prezzo tra i più bassi di sempre, soli 399 euro per un modello con Qualcomm Snapdragon 765G e connettività 5G.

La soluzione più economica è rappresentata dallo Huawei P Smart 2019, dotato di servizi Google, rappresenta il compromesso per l’utente che vuole spendere pochissimo rinunciando anche alla qualità generale (il suo costo è comunque inferiore ai 150 euro).

Una via di mezzo la possiamo trovare nel Samsung Galaxy A51, un terminale acquistabile a meno di 300 euro, e dotato di buonissime qualità complessive, anche da un punto di vista fotografico. Per ogni altra informazione in merito al volantino Carrefour, il consiglio è di fare subito affidamento sulle pagine che trovate direttamente nel nostro articolo, in questo modo sarete i primi a conoscere da vicino tutti i prezzi raggiungibili nei vari punti vendita sparsi per il territorio.