Il catalogo del colosso dello streaming si arricchirà presto di numerose novità e tra le più attese non può non essere compresa Lucifer. La quinta stagione della serie TV più infernale al mondo tornerà, infatti, con il botto e, per giunta, nel mese più caldo dell’anno così da rendere ancora più focose le anime degli spettatori.

Con una data di uscita prevista per il 21 agosto, la quinta produzione di questo titolo sarà divisa in due parti, ciascuna delle quali composte da 8 episodi. Non è ancora chiaro quando la seconda tranche verrà poi caricata ma quel che è assodato è che alcuni episodi all’interno della serie saranno speciali, come quello Musical.

Lucifer e The Witcher: le due novità assolute di Netflix

Il diavolo continuerà a vivere la sua esistenza come ha sempre fatto o, per meglio dire, cercherà di farlo visto la conclusione della quarta stagione. In tal merito non vogliamo fare alcun genere di spoiler, ma vi avvisiamo: tenetevi forte.

Un altra produzione che tornerà presto su Netflix è poi The Witcher. Con le riprese in avviamento tra qualche giorno, la serie TV ispirata ai romanzi dello Strigo si occuperà presto di continuare la sua narrazione che, per la gioia di molti, non avrà salti temporali come è accaduto nella prima. Da pochi giorni, inoltre, è stata confermate anche una serie spin off – prequel intitolata “The Witcher: Blood origin”, la quale avrà il compito di narrare la nascita del Continente e la fondazione dei Witcher; i fatti, dunque, avranno luogo 1200 anni prima di quanto osservato fin’ora.