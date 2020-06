Ai fans che attendono la quinta stagione di Lucifer la novella notizia riguardante una data d’uscita ufficiale non è ancora stata concessa, ciononostante nuovi e interessanti sviluppi hanno visto la luce del sole attraverso Twitter e le risposte molto interessanti concesse dalla stessa showrunner della serie TV. La nuova stagione di Lucifer che approderà, dunque, molto presto su Netflix sarà composta da sedici dinamici episodi i quali verranno suddivisi molto probabilmente in due parti che vedranno la loro rispettiva uscita separata da alcuni mesi. Qual è la sorte che l’amato e dannato Lucifer dovrà affrontare? Scopriamolo subito.

Lucifer 5: da Twitter arrivano interessanti risposte che potrebbero svelare il futuro dei due protagonisti

Grazie ad una interessante sessione di domande e risposte avvenuta su Twitter, la showrunner di Lucifer potrebbe aver svelato ciò che succederà a Lucifer, per l’appunto, e Chloe nel corso dei nuovi episodi.

Attraverso il tweet sopra riportato, infatti, tre emoji segnalerebbero il futuro della coppia in maniera molto criptica. inutile a dirsi che migliaia di teorie sono subito scoppiate sul web sebbene una delle più popolari sia quella fornita da Digital Spy; secondo i nostri colleghi, dunque, la spiegazione di tale tweet consisterebbe nel fatto che in uno dei futuri episodi la porta del Paradiso si aprirebbe, l’incontro tra Cloe e Dio avverrebbe e nel mezzo di quest’ultimo, la Detective ferrerebbe persino un pugno al supremo per vendicare le sorti di Lucifer, concludendosi con un bel bacio tra i due.

Ovviamente per ora queste rimangono mere speculazioni: si trasformeranno in realtà? Per saperlo non bisognerà che aspettare.