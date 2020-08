L’azienda taiwanese HTC ha da poco ufficializzato l’arrivo in Europa e in Italia del suo nuovo smartphone, ovvero il nuovo HTC Desire 20 Pro. Questo device appartiene alla fascia media del mercato e sarà distribuito nel nostro paese ad un prezzo di poco inferiore ai 300€.

HTC Desire 20 Pro ufficiale in Italia: ecco le caratteristiche

Pian piano l’azienda ha deciso di rientrare nel mercato degli smartphone e uno dei primi dispositivi è, come già accennato, il nuovo HTC Desire 20 Pro. Dal punto di vista del design, questo terminale cerca di seguire le mode di quest’anno e cerca anche di offrire qualcosa in più. La parte frontale è infatti occupata da un display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con un piccolo foro laterale. La parte posteriore ospita invece quattro fotocamere posteriori poste a semaforo e al centro è posizionato un sensore biometrico per lo sblocco. Particolare, poi, è la texture utilizzata sulla backcover.

Il modulo fotografico è composto poi da un sensore primario da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e da due sensori da 2 megapixel per scatti macro e con effetto di profondità. Non manca poi una batteria piuttosto capiente da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W. Dal punto di vista delle performance, infine, a bordo di questo device troviamo il ben noto SoC Snapdragon 665 di casa Qualcomm con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

HTC Desire 20 Pro sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 agosto. Al momento è comunque possibile pre-ordinarlo ad un prezzo di 279€.