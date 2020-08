In occasione del decimo anniversario, l’azienda cinese Xiaomi ha presentato sul mercato ben due nuovi smartphone appartenenti alla fascia top. Uno è lo Xiaomi Mi 10 Ultra, mentre l’altro è il nuovo Redmi K30 Ultra, un dispositivo premium che si appresta a conquistare il cuore degli utenti.

Redmi K30 Ultra: display a 120Hz e SoC Dimensity 1000+

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere in anteprima alcune caratteristiche tecniche del nuovo device dell’azienda e ora finalmente è tutto confermato. Come avevano già anticipato i rumors, infatti, Xiaomi ha deciso di fare un salto di qualità su questo device portando un display SuperAMOLED da 6.67 pollici con un elevato refresh rate da 120Hz. Si tratta di una feature ormai d’obbligo per gli smartphone di questa fascia di prezzo e ora anche Redmi può vantare questa caratteristica.

Oltre a questo, una novità importante è il nuovo processore montato a bordo. Redmi K30 Ultra, infatti, è il primo smartphone dell’azienda cinese ad essere alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1000+. Questo SoC permette ovviamente di sfruttare le nuove reti di quinta generazione e permette di usufruire di ottime performance.

Dal punto di vista estetico, invece, Xiaomi ha deciso di non abbandonare quanto fatto in passato. Il nuovo terminale a marchio Redmi mantiene infatti un design a tutto schermo grazie alla presenza di una selfie camera pop-up a comparsa. Anche sul retro il design è uguale al passato, dato che troviamo quattro sensori fotografici posti in una zona circolare al centro della backcover. I sensori fotografici, nello specifico, sono rispettivamente da 64+13+5+2 megapixel e offrono tutti diverse modalità di scatto (foto grandangolari, foto macro e con effetto di profondità).

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo top di gamma a marchio Redmi verrà distribuito in Cina nelle colorazioni Moonlight White, Midnight Black e Mint Green ad un prezzo di partenza per la versione da 6/128 GB di circa 244€ al cambio, mentre il prezzo massimo per la versione da 8/512 GB è di circa 330€ al cambio.